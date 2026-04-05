記事ポイント猪苗代の街中5か所に広がる巨大ウォールアートを巡る参加型イベント「アートラリー」が2026年4月1日よりスタート合言葉を5つ集めると限定記念品がもらえるコンプリート特典あり参加費無料、JR猪苗代駅からバスでアクセスできる街歩きスタイル 猪苗代の商店や食堂の壁面を彩る巨大なウォールアート5作品を巡る参加型イベント「アートラリー」が、2026年4月1日より開催されます。参加費は無料で、合言葉を集めると