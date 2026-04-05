記事ポイントブルボンの新作「ショコラオランジュケーキ」が2026年4月7日に全国発売しっとりチョコレートケーキに糖漬けオレンジピールで大人な味わいを実現ひとくちサイズの個包装で、オフィスのひと休みやご褒美おやつに最適 ブルボンが新作ひとくちサイズの焼菓子「ショコラオランジュケーキ」を2026年4月7日（火）に全国発売します。しっとり食感のチョコレートケーキに糖漬けオレンジピールを加えた、甘さとほろ苦さが織