記事ポイントあじかん「RESET SOUP」がMakuakeで目標金額100%を達成1食220gで食物繊維12.5g（1日分の1/2）を摂れる具沢山冷凍スープ全5種類展開、お試し5袋セットはMakuake価格1,980円（税込） ごぼう茶ブランド「あじかん」が開発した具沢山の食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」が、Makuakeでの先行販売で目標金額の100%を達成しています。1食あたり食物繊維12.5gという豊富な栄養量と、ごぼうの食感をしっかり楽し