記事ポイント接触不良を可視化する簡易LANテスター「KAPRi Plus M12拡張キット」が発売ディップスイッチでM12 Dコードの誤判定を無効化し、現場の判断ミスを防止M12 D／Xコード対応＋RJ45最大9本連続測定で検査工数を削減 産業用Ethernet配線の現場で課題となる「導通はOKなのに通信が不安定」という問題の原因を可視化するテスターが登場します。リンスコネクトが発売する「KAPRi Plus M12拡張キット」は、従来の導通確認で