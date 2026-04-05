１日、陸家嘴で見頃を迎えた桜。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海4月5日】中国上海市浦東新区の陸家嘴で、満開の桜が高層ビルを背景に春らんまんの風景を織り成している。上海環球金融中心（上海ワールドフィナンシャルセンター）では日本の華道家、吉元菀子さんの作品「春の歓び」が展示された。自転車の車輪からインスピレーションを得て、竹や花木などを組み合わせ、春が訪れた喜びとあふれる生命力を表現して