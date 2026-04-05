◇セ・リーグヤクルト7―5中日（2026年4月5日神宮）ヤクルトが大逆転勝ちで3カード連続の勝ち越しをマークした。0―5で迎えた7回、打者11人の猛攻で一挙7得点。好投を続けていた中日・高橋宏に加え、リリーフした斎藤、勝野を攻略した。ベンチで声を張り上げ続けた池山隆寛監督は、試合後の取材対応の第一声で「また、声が枯れてきたよ！」と苦笑い。「（大量ビハインドで）ちょっと空気が悪い中ね、よく、みんなつな