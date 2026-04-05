ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が5日までに自身のSNSを更新。4日放送のTBS「オールスター感謝祭’26春」のオフショットを公開し、注目を集めている。「TBSオールスター感謝祭2026春素敵な時間をありがとうございました」とつづった高橋さん。恒例企画「赤坂ミニマラソン」にも挑戦し、女性陣トップとなる8位に入る力走を見せた。「赤