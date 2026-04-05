◇プロ野球パ・リーグ 西武1-1楽天(5日、ベルーナドーム)西武が楽天と延長の末、引き分けとなりました。初回にエラーで先制点を奪われた西武は3回に1番・桑原将志選手のソロホームランで同点に追いつきます。その後両チームの投手が好投を続け1-1のまま延長に入りますが、得点が入らず引き分けとなりました。西武は延長で何度も得点のチャンスを作りましたが、勝ち越すことができず。10回は先頭の桑原選手がツーベースを放ち、送り