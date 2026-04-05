7人組女性アイドルグループ、SWEET STEADYが5日、千葉・幕張メッセでデビュー2周年記念公演を行い、前日と合わせて2日間で約1万人を動員した。自身最大規模の動員数だった。総立ちのファンが見つめる中、ノリノリのサウンド「カワイイコレクション」で幕開け。「すいすてたいむ」「おねがいペンタス」と続け、歌唱の合間にはファンがジャンプしながらの大合唱。塩川莉世（25）が「始まりました〜」と呼びかけ、庄司なぎさ（25）も