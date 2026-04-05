国民民主党はきょう、東京都内で党大会を開きました。挨拶に立った玉木代表は衆院選での自民党大勝を受け、与党と協議して自らの政策を実現するこれまでの手法には限界があるとの見方を示しています。国民民主党玉木雄一郎 代表「自民党が衆議院で310議席を超える大勝した今の政治状況では、少数与党と交渉して政策を実現していく手法にも正直限界が出てきています」国民民主党が発表した新しい活動方針では、衆院選で自民