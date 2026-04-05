サッカー特別リーグ、徳島ヴォルティスは5日ホーム鳴門でFC大阪と対戦し、1対0で勝利しました。ヴォルティスは前半9分、絶好調のルーカス・バルセロスのゴールで先制すると、その後は粘り強い守備でこの1点を守り切り、首位の座をがっちりキープしています。