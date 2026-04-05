◇セ・リーグ阪神1―2広島（2026年4月5日マツダスタジアム）阪神の藤川球児監督は広島戦にサヨナラ負けを喫した試合後、先発ローテーションの再編を明言した。この日は打線が広島・栗林の前に苦戦したが、8回に近本の犠飛で1点をもぎ取り同点に追いついた。藤川監督は敗れたものの粘りの姿勢に「常にそういうものはありますね」と評価。「また週明けに向けてやっていく」と意気込んだ。7日からは今季初の甲子園での3連