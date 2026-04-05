7人組女性アイドルグループ、SWEET STEADYが5日、千葉・幕張メッセでデビュー2周年記念公演を行い、前日と合わせて2日間で約1万人を動員した。自身最大規模の動員数だった。◆セットリスト＜1＞カワイイコレクション＜2＞すいすてたいむ＜3＞おねがいペンタス＜4＞SWEET STEP＜5＞ぱじゃまぱーてぃー＜6＞ぐっじょぶ！＜7＞Sweet Cafe＜8＞YAKIMOCHI＜9＞いぶいぶっ！＜10＞S.O.S＜11＞なりたい私＜12＞ハートの魔法＜13＞Call me,