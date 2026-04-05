7人組女性アイドルグループ、SWEET STEADYが5日、千葉・幕張メッセでデビュー2周年記念公演を行い、前日と合わせて2日間で約1万人を動員した。自身最大規模の動員数だった。◇◇◇◆SWEET STEADY 24年3月に「始まりの合図」でデビュー。メンバー7人全員がアイドル経験者。通称すいすて。▼以下メンバー略歴◆奥田彩友（おくだ・あゆ）2001年（平13）1月7日生まれ。福井県出身。25歳。◆音井結衣（おとい・ゆい）2001