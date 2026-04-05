実は東山動物園の動物スポンサーである西濃西濃運輸の公式Xが2026年4月2日、東山動物園のカンガルーをスカウトしに行った様子の画像を投稿しました。【動画】ええ…スルー!? これが、おっさんの様に見えるカンガルーたちです同社といえばカンガルーのマークでおなじみですが、実は以前から東山動物園のアカカンガルーの飼育費用の一部を支援しており、4月1日には「カンガルーの西濃は、東山動植物園のアカカンガルーの動物スポ