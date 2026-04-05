日本はW杯でオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する(C)Getty Images北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ、パスBの決勝はスウェーデンが勝利した。これでW杯本大会、日本が属するF組の顔ぶれは、ポット順にオランダ、日本、チュニジア、スウェーデンに決まった。決して突破しやすいグループとは言えない。だが同時に、1位突破を狙えるグループでもある。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェ