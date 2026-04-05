サクラが満開を迎えた金沢市にある高尾城跡では、訪れた人がピンクの花越しに一望できる加賀平野の景色を楽しんでいました。金沢市高尾町にある高尾城跡では、地元の住民団体「伏見台美創会」が13年前からサクラの植樹を進め、これまでにソメイヨシノやイトウコムロザクラなど8種類1300本余りが植えられています。標高190メートルにある見晴らし台では、山一面がピンク色に染まる中、訪れた人が眼下に広がる満開の花と日本海の景色