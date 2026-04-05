◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)巨人は先発・井上温大投手が、7回3安打1失点の好投。今季初勝利をつかみ、「野手のみなさんが全力で守ってくれたおかげで良いピッチングができた」と喜びを口にしました。昨シーズン4勝8敗の井上投手は、今シーズンけがの影響から開幕3軍スタート。先発ローテを外れました。それでもファーム3試合に登板し、2勝0敗、防御率0.53と圧巻の投球で、1軍昇格をつかみ取りました。この