巨人は5日、前日4日のDeNA戦で負傷交代したハワード投手が、都内の病院で画像検査を行い、チームドクターによる診察の結果、「右アキレスけん炎」と診断されたことを発表しました。今季初勝利を目指し登板したハワード投手は4日に今季2度目の先発登板。初回に3点を奪われますが、以降立て直し2回、3回と続けて三者凡退。しかし、4回0アウト1、2塁のピンチを背負うと、入江大生投手のバントの処理に右足を痛めたようで、地面に膝を