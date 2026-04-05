「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）広島が“高校野球戦術”で難敵の阪神・高橋遥人投手から先制点を奪い、以降もプレッシャーをかけ続けた。その執念が結実してのサヨナラ勝利だ。ベンチの指示は徹底していた。初回から走者が塁に出ると、ことごとく犠打で送った。大盛が安打で出塁し、続く中村奨はきっちりと送りバントを決めた。そして佐々木がタイムリーを放ち１点を先制した。以降も三回には１死一塁から中