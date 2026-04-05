◇パ・リーグ西武―楽天（2026年4月5日ベルーナドーム）西武は楽天と延長12回の死闘の末、1―1のドローに終わった。初回に不運な形で先制された。1死一、二塁の場面で楽天・ボイトの飛球をこの日がプロ初出場となったドラフト3位ルーキーの中堅・秋山が落球。早々とビハインドを背負った。2回には外崎が左翼線への二塁打で史上327人目の通算1000安打と通算200二塁打を達成し、ナインを勢いづかせた。3回には桑原が楽天