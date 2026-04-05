◆パ・リーグ西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）西武・楽天戦は両チームの投手陣が踏ん張り、１−１のまま延長１２回、ドローとなった。西武は先発した平良海馬が８回を投げ、２安打１失点（自責０）で１２三振を奪う快投を見せた。対する楽天もドラフト１位ルーキー右腕・藤原聡大＝花園大＝が５回を投げ、４安打１失点と好投。プロ初勝利はお預けとなったが、今後へ期待の高まる９４球になった。両