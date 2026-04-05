「明治安田百年構想リーグ、広島０−１福岡」（５日、エディオンピースウイング広島）広島がリーグ戦４連敗を喫した。敗戦直後にはスタンドからブーイングが飛び交った。リーグ最下位の福岡を本拠地に迎えての一戦。ボールを保持して支配するも相手のワンチャンスに沈んだ形となった。前半１６分に失点して先制点を献上。ガウル監督は「前半の失点したシーンは本当に１つの相手のチャンスだったと思う。自分たちの守備がちょ