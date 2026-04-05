◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダスタジアム）広島・栗林良吏投手が８回５安打１失点で降板した。５回までにわずか１安打で７三振を奪い、１人しか走者を出さない安定した投球。８回に近本に同点の左犠飛を許し、勝ち星を逃したが、９５球の準完全投球で完封した３月２９日・中日戦（マツダ）に続く好投を見せた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は新たなスタイルを称賛した。＊＊＊＊＊＊先発に転向した栗