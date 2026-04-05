アメリカのトランプ大統領は、イランに対し「地獄が降り注ぐまであと48時間だ」と警告し、ホルムズ海峡の開放などの対応を改めて迫りました。これに対し、イラン側は「地域全体が地獄になる」と述べ、徹底抗戦の構えです。【写真を見る】イラン側「地域全体が地獄になる」と徹底抗戦の構えトランプ大統領の「地獄まであと48時間」警告うけ黒い煙が立ち上るのはイランの石油化学施設です。イランメディアは4日、南西部フゼスタン