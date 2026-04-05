2026年1月から、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が幕を開け、初回視聴率は13.5％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）と、前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の12.6％、前々作『光る君へ』の12.7％を上回る好スタートを切った。【結果一覧】大河ドラマ歴代視聴率TOP10をイッキ見『豊臣兄弟！』が描くのは、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長の物語。大河ファンにとって「豊臣家」はもっとも馴染み深いテー