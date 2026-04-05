お笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐら（38）が、4日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、股関節手術の近況について語った。以前よりほっそりしたもぐらの姿に、MC明石家さんまは「おいミミズ。細くなったから、もぐらじゃない。ミミズやんか、これ」と、いじり気味に呼びかけられた。もぐらは「32キロ（やせた）。ダイエットをしました」と告白。スタジオから驚きの声が上がった。もぐ