京都府南丹市で小学生の男の子が行方不明になってから2週間となります。警察は引き続き捜索を続けるとともに、情報提供を呼びかけています。行方が分からなくなっているのは、南丹市の小学6年生、安達結希さん（11）で、3月23日、父親に車で小学校まで送り届けられたのを最後に行方が分かっていません。行方不明から6日後には、安達さんの通学かばんが小学校から約3キロ離れた山中で見つかっていますが、依然として有力な手がかり