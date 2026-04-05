4月5日、阪神競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エボルヴィング（牡5・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着にドウアドバンテージ（牡5・栗東・四位洋文）、3着に2番人気のドルチェリターン（牡4・栗東・前川恭子）が入った。勝ちタイムは1:59.6（稍重）。【阪神5R】シルバーレシオが人気に応えて2勝目超良血馬が人気に応えるC.ルメール騎乗の1番人気、エボルヴィングが人気に応