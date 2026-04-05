4月5日、阪神競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、岩田望来騎乗の1番人気、シルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。クビ差の2着にチェリヴェント（牡3・栗東・清水久詞）、3着に2番人気のスカイストライプス（牡3・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:50.2（重）。【阪神4R】1億6000万円の良血馬・カモンメーンが初勝利ルヴァンスレーヴ産駒岩田望来騎乗の1番人気、シルバーレシオが人気に応えて