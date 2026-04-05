フジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(13日スタート、毎週月曜21:00〜)の制作発表会見が5日、東京・台場の同局本社と物語の舞台である福井・小浜市をつないで行われ、東京・台場の同局本社で行われ、初共演となる北村匠海と神木隆之介が互いへの思いを語った。(左から)北村匠海、神木隆之介北村が演じるのは、教師になりたいという夢と「大好きな海の近くで暮らしたい」という願いをかなえ、福井県小浜市の若狭水産高校へ赴任