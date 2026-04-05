4月5日、阪神競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2400m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、カモンメーン（牡3・栗東・杉山晴紀）が快勝した。3馬身差の2着にドリームプレミア（牡3・栗東・友道康夫）、3着に1番人気のデルマフジ（牡3・栗東・武幸四郎）が入った。勝ちタイムは2:26.4（稍重）。【大阪杯】ダービー馬・クロワデュノールが抜け出す！武豊メイショウタバルは2着2024年セレクトセールで1億6000万円（税別）坂井瑠星騎乗の