学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「独禁法」はなんの略？「独禁法」はなんの略か知っていますか？答えは、漢字5文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「独占禁止法」を略した言葉でした！独占禁止法とは、消費者の利益を確保するため、企業間の