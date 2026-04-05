ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、ドラマ『イカゲーム』などで知られる俳優イ・ジョンジェとの仲睦まじい姿を公開し、世界中のファンの視線を釘付けにした。去る4月4日、ジェニーは自身のSNSにファッションブランド「JACQUEMUS（ジャックムス）」の創設者サイモン・ジャックムスの初めての韓国訪問を歓迎する投稿をして、イベントで対面したイ・ジョンジェとの写真を数枚公開した。【写真】イ・ジョンジェ、ジェニーと可愛