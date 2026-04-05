【30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）】 4月11日 発売予定 価格：2,090円 「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」パッケージ画像 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ（イミテーション）」のパッケージ画像を公開した。 本製品は、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30