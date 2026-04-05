１日、湿地修復の現場で作業する重機。（盤錦＝新華社記者／潘碰竜）【新華社盤錦4月5日】中国遼寧省盤錦市の遼河口国家級自然保護区では現在、海洋生態保護・修復プロジェクトが実施されており、重機を使った地形修復が進んでいる。工期は3年で、3万5千ムー（約2300ヘクタール）を修復、海岸線7210メートルを整備する計画。完工後は遼河口湿地の環境がさらに向上する。１日、湿地修復の現場で作業する重機。（ドローン