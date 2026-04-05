◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日（5日、神宮球場）ヤクルトの2年目・廣澤優投手が1回無失点でプロ初勝利をマーク。お立ち台で喜びをかみしめました。日大三高、社会人のJFE東日本、独立リーグの四国・愛媛と渡り歩いてきた24歳は、2024年にドラフト育成2位でヤクルトに入団。昨季はアピールの1年を過ごし、今季開幕前に支配下契約を勝ち取っていました。開幕からここまで2試合で無安打無失点の好投を見せていた廣澤投手は