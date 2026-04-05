俳優の内田理央さんが4月5日、自身のインスタグラムを更新。重度の花粉症に悩まされている現状を明かしました。 【写真を見る】【 内田理央 】 「花粉症でスギとヒノキにやられて」「毎朝目がくっついちゃって開かないよう」重度花粉症の現況を告白撮影現場ではヒルに噛まれる投稿の中で内田さんは「花粉症でスギとヒノキにやられて(重度花粉症)」と告白。「顔が腫れる毎日で写真を全く撮れず」と吐露し、スマートフォン