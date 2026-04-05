◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人の7年目左腕・井上温大投手（24）が5日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（東京D）で今季初登板初先発。7回3安打1失点8奪三振の快投で昨年8月23日のDeNA戦（東京D）以来225日ぶりとなる今季初勝利をマークした。4回、高めに浮いた149キロ直球を3番・佐野に左中間スタンドへ叩き込まれて1点先制を許したが、失点はこれだけ。0―1で迎えた7回に井上の代打・大城が今季