イラン上空で撃墜されたアメリカ軍の戦闘機の乗員1人が行方不明になっていましたが、複数のアメリカメディアはこの乗員が救出されたと伝えました。「アメリカ軍は歴史上、最も大胆な救出作戦のひとつを成功させた」、トランプ大統領は5日、このように投稿しました。作戦には「数十機の航空機を派遣した」と明らかにしています。これに先立ちワシントン・ポストは4日、当局者の話として、イラン上空で撃墜されたアメリカのF15戦闘機