◇パ・リーグオリックス2―8日本ハム（2026年4月5日エスコンフィールド）オリックス・岸田監督は同一カード3連敗を振り返り、「よう打たれましたね、この3連戦ね。またちょっといろいろ考えながら、作戦も立てながらやっていかないといけない。考えてやっているんですけど、また改めてもう一回見直してやっていきたい」と潔かった。3連戦で計26失点、同6被弾。この日は7回に、2番手のペルドモが万波に決勝3ランを打た