「倉敷市議会議長杯」（５日、児島）浜崎直矢（４２）＝埼玉・９２期・Ａ１＝が通算１５００勝を達成した。２日目６Ｒに登場し、３コースからコンマ１１のトップＳを決め、さらに加速。１Ｍを豪快にまくって勝利した。２００３年５月に戸田でデビューし５５０３走目で、通算５６０人目の達成となる。「１５００勝できたのは良かった」と笑顔を見せ「早く２０００勝にいきたい」と視線は先に向いていた。