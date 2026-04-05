神木隆之介（32）が5日、都内で行われたフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（13日スタート、月曜9時）制作発表会見に登場した。2月に一般女性との結婚を発表して以来初の公の場となったが、言及はなかった。主演北村匠海（28）演じる水産高校の新米教師が、高校生たちとサバ缶で宇宙食開発に挑む人情学園ドラマ。神木は、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の宇宙食担当職員を演じる。「厳しいことを言ったりもするので一見ク