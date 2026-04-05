数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！毎日少しずつ数字に触れることで、計算力だけでなく集中力も養われます。パズルを解くような感覚で挑戦してみてくださいね。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。81 □ 9 □ 2 □ 7 = 25 ヒント：左端の「81 □ 9」に注目です。九九の「9の段」を思い出すと、ちょうど良い数字が作れるはずですよ！答えを見る↓↓↓↓↓正