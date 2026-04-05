2026年4月2日、韓国・朝鮮ビズによると、現代・起亜自動車の米国市場1〜3月期販売数が同期間過去最大を記録した。現代自グループによると、先月の2社の米国内販売数は前年同月比2．7％減少の計16万8012台と集計された。現代自が2．8％減、起亜自が2．6％減だった。ただ、現代自に含まれているジェネシスだけを見ると4．3％の増加となっている。1〜3月期の販売数は計43万720台で、前年同期より2．6％増加した。現代自が1．2％増、起