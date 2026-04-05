新型ポテンザ「RE-71RZ」の真価をサーキットで徹底検証ブリヂストンのスポーツブランドとして知られる「ポテンザ」は、1979年に登場した初代モデル「RE47」を起点に、その歴史をスタートさせました。現在のポテンザは、「プレミアムスポーツ」「リアルスポーツ」「カジュアルスポーツ」という3つのカテゴリーで展開されていますが、今回はその中でも最も高性能志向のリアルスポーツに位置づけられる最新モデル「RE-71RZ」を、