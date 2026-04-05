バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山は、きょう（5日）今シーズンのホーム最終戦を戦い、見事白星で飾りました。 現在3連勝中と勢いに乗るトライフープを、多くのブースターが後押しします。トライフープは第1クォーター、チームの司令塔・横川が切り込んでリードを奪うと、23歳の成長株・中村、そして、今シーズン2年ぶりにトライ