先発の孫易磊は5回1安打無失点5奪三振の好投ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われたファーム公式戦、日本ハム対ハヤテ2回戦は、7-1で日本ハムが勝利した。日本ハムの先発・孫易磊投手は、初回を3者凡退で抑える立ち上がり。2回は安打を許したが、後続を併殺打で無失点。以降も安打を許さない好投を披露し、5回75球1安打2四球5奪三振無失点で降板した。打線は5回、代打・進藤勇也捕手、アリエル・マルティネス捕手の安打で1死