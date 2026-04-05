6回無死二塁の好機でリトルからバックスクリーンへ逆転2ラン【MLB】Wソックス 6ー4 Bジェイズ（日本時間5日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「4番・一塁」で先発出場した。6回に今季4号となる逆転2ランを放ち、日米通算250本塁打を達成した。日米から止まらぬ称賛のなか、海を越えて韓国メディアからも「大谷を超えた」「ボンズ以上の計算だ」などと衝撃と称賛が