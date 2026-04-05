「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月6日（月）から、ディズニーキャラクターのかわいらしいアートを施したTシャツコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】フラを踊る2人の後ろ姿が愛らしい！新作デザイン一覧■気分が晴れやかになるデザイン今回登場するのは、心地よいメッセージとディズニーキャラクターをデザインにつめ込んだ、カジュアルでラフな質感のTシャツ